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تأجيل محاكمة 63 متهمًا فى أحداث "الهلايل و الدابودية" إلى أغسطس للنطق بالحكم

الخميس، 09 مايو 2019 12:59 م
تأجيل محاكمة 63 متهمًا فى أحداث "الهلايل و الدابودية" إلى أغسطس للنطق بالحكم خلال المحاكمة المتهمين
أسيوط ـ محمود عجمى
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أجلت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات الأقصر، والمنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، محاكمة 63 متهمًا فى أحداث "الهلايل و الدابودية"، إلى اليوم الثالث من دور شهر أغسطس القادم للنطق بالحكم.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار كمال فخرى شمروخ وعضوية المستشارين إسماعيل عبدالرحيم زيتون ومعتز نور الدين، وأمانة سر محمد حفنى وبهاء أحمد وفراج أمين.
 
كانت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات الأقصر، والمنعقدة بمجمع محاكم أسيوط، قد أجلت نظر القضية رقم 2793 جنايات أسوان لسنة 2014 والمتهم فيها 63 شخصًا فى أحداث "الهلايل والدابودية"؛ في جلسه مارس الماضى، بناءً علي طلب الدفاع عن المتهمين لاستكمال المرافعات وسماع الشهود.
 
وقبلت محكمة النقض، في مايو الماضى، الطعون المقدمة من المتهمين في قضية أحداث أسوان على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن، والمعروفة إعلاميًا بأحداث"الهلايل والدابودية" والتي وقعت في يونيو 2014، وأسفرت عن مقتل 28 شخصا وإصابة العشرات من أبناء القبيلتين، وقررت المحكمة إلغاء أحكام الإعدام والسجن للمتهمين، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، فيما قررت المحكمة عدم جواز الطعن لمتهمين اثنين، الصادر بحقهما الأحكام غيابيًا.
 
وكانت محكمة جنايات قنا المنعقدة، بمجمع محاكم أسيوط، قضت فى 7 يونيو 2016، بإعدام 26 متهما لإدانتهم فى أحداث عائلتي "الهلايل والدابودية"، وعاقبت 21 متهما بالسجن المؤبد، و3 متهمين بالسجن 15 عاما، و10 متهمين بالسجن 3 سنوات، و3 متهمين بالسجن 10سنوات، وحبس متهمين سنتين، كما برأت 100 آخرين، ولجأ أهالى المتهمين إلى تقديم طعن فى الأحكام الصادرة بحق المتهمين، أمام محكمة النقض، لإلغاء حكم الإدانة الصادر ضد المتهمين من محكمة جنايات قنا، طالبا إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.
 

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