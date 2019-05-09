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بى.بى.سى تفصل مذيعا نشر صورة لقرد فى إشارة لمولود الأمير هارى

الخميس، 09 مايو 2019 12:34 م
بى.بى.سى تفصل مذيعا نشر صورة لقرد فى إشارة لمولود الأمير هارى الصورة التى نشرها مذيع بى بى سى
كتب محمد جمال
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فصلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أحد مذيعيها بعدما نشر صورة على تويتر لقرد يرتدى ملابس وعليها تعليق "الطفل الملكى يغادر المستشفى".

 

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الصورة التى نشرها دانى قبل حذفها وتسببت فى فصلة من عملة

 

ووضعت ميجان، زوجة الأمير هارى، مولودها فى الساعات الأولى من يوم الاثنين، وهو ذكر أطلق عليه الزوجان اسم آرتشي. وأصبح الطفل الملكى أول طفل مختلط عرقيا يتمتع بمكانة بارزة فى تاريخ الملكية البريطانية الحديث.

 

تويتة دانى
تويتة دانى قبل حذفها 

 

وكتب المذيع داني بيكر الذى يعمل فى إذاعة (بي.بي.سي 5) على تويتر "فصلت للتو من العمل". وأوردت (بي.بي.سي) الأنباء أيضا، ولم يرد متحدث باسم (بي.بي.سي) بعد على طلب للتعقيب.

 


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