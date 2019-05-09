بورصات الخليج حمراء لليوم الثانى..و"قطر" تواصل نزيف الخسائر

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج، بجلسة اليوم، الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، لليوم الثانى على التوالى، وواصلت بورصة قطر نزيف الخسائر متأثرة بتراجع 6 قطاعات.

بورصة دبى تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.48% خاسراً 40.26 نقطة ليغلق عند مستوى 2672.61 نقطة. تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.48% خاسراً 40.26 نقطة ليغلق عند مستوى 2672.61 نقطة.

وبلغت أحجام التداول، بختام تعاملات اليوم، 89.2 مليون سهم، محققة ما قيمته 122.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2048 صفقة، لـ32 سهما، وارتفعت 6 أسهم، فيما انخفض 21 سهماً، واستقرت 5 أسهم .

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع العقارات، بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.88%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.45%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.09%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.05%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.60%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.25%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك المشرق بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.75%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.95%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 8.13%.

بورصة البحرين تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% خاسراً 4.78 نقطة ليغلق عند مستوى 1436.28 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والخدمات. تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% خاسراً 4.78 نقطة ليغلق عند مستوى 1436.28 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت التداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 598 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 17.99% بضغوط هبوط مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.35%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.90%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.60%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 4.27% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 2.45، زين البحرين بنسبة 1.45%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 1.28%.

بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.48% خاسرا عدد 42.86 نقطة ليغلق عند مستوى 8856.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1% رابحا 34.59 نقطة ليغلق عند مستوى 3508.74 نقطة. تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.48% خاسرا عدد 42.86 نقطة ليغلق عند مستوى 8856.94 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1% رابحا 34.59 نقطة ليغلق عند مستوى 3508.74 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 119 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 52 شركة، فيما تراجعت 121 شركة.

وتراجع 15 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.92%، تلاه قطاع التطبيقات والخدمات المهنية بنسبة 2.16%، أعقبه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.49، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.34%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.26%، ثم قطاع تجزئة السلع طويلة الأجل بنسبة 1.05%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.78%.

وجاء سهم "الأبحاث والتسويق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.23%، تليه ميدغلف للتأمين بنسبة 4.21%، ثم صافولا بنسبة 3.81%، فيما تصدر سهم "المستشفى السعودى الألمانى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.58% ثم أسيج بنسبة 7.22%، ثم صادرات بنسبة 5.24%.

بورصة قطر تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.95% خاسرة عدد 96.23 نقطة، لتغلق عند مستوى 10027.17 نقطة. تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.95% خاسرة عدد 96.23 نقطة، لتغلق عند مستوى 10027.17 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 9.5 مليون سهم بقيمة 276.6 مليون ريال قطرى عبر 6148 صفقة، وارتفع 14 سهما، وانخفض 30 سهما، واستقرت سهمين.

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.48%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.81%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.80%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.50%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.99%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35%.

بورصة الكويت تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 10 قطاعات. تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 10 قطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.85% خاسرا عدد 49.91 نقطة ليغلق عند مستوى 5803.20 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.98% خاسراً 62.28 نقطة ليغلق عند مستوى 6303.15 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.51% خاسراً 24.66 نقطة ليغلق عند مستوى 4831.20 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 129.7 مليون سهم بقيمة 31 مليون دينار كويتى عبر 5978 صفقة.

وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.19%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.13%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.58%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.55،%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.94%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.03%.

وجاء سهم "يوباك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، تليه مواشى بنسبة 9.94%، ثم الإعادة بنسبة 9.85%، فيما تصدر سهم "كميفك" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.34% ثم المدينة بنسبة 10.29%، ثم العيد بنسبة 8.71%