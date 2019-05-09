بعيون سكانها..فيديو لـ"مدينتى" يضم صوراً مبهرة لجمال المدينة العالمية

كتب هانى الحوتى

ـ سكان "مدينتى" يروجون للمشروع بصور تبرز جمال وسحر المدينة العالمية



يوماً بعد يوم.. يستحوذ مشروع "مدينتى" المملوك لمجموعة طلعت مصطفى-أكبر مطور عقارى فى مصر- على إعجاب وإشادة سكان المشروع، وكذلك المتابعين للسوق العقارى فى مصر، وعبر سكان المشروع عن سعادتهم بذلك بالترويج له من خلال فيديو يضن صوراً التقطها السكان لكافة أرجاء المشروع، ليسبقوا من خلاله الحملة الدعائية الضخمة التى بثتها المجموعة خلال شهر رمضان الكريم عن "مدينتى"، ولا قت نجاحاً ضخماً.

وضم الفيديو صوراً متعددة التقطها سكان مشروع "مدينتى"- أكبر مشروعات مجموعة طلعت مصطفى- لكافة أرجاء المدينة بداية من مدخلها الرائع مروراً بالمساحات الخضراء الواسعة الممتدة بطول المشروع، كما التقطوا صوراً أخرى لمظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم فى المدينة، وعدداً من الصور الطبيعية الخلابة.

وفى نهاية الفيديو، نشر قائمة بالأسماء التى التقطت الصور داخل المشروع وهم ؛"شهد عبد الله الطويل، سلمى الطويل، عمرو إيهاب، وليد كامل، محمد الفخرانى، محمد طارق، إياد محمد، لما محمود، أمل عليان، ريهام عبد الرحمن، شهيرة عبد الله، سليمان حمدى، عزة عبد العظيم، سارة محمد، خالد سليمان، محمد إبراهيم، أحمد نهاد، لوجين المصرى، زياد سرحان، أحمد الشبراوى، محمد أحمد، باسم هشام، بيروين رشدى، جمعة أشطيبه، جاد عقل، فاطمة شفيق البغدادى".

وأعدت مجموعة طلعت مصطفى حملة دعائية ضخمة خلال شهر رمضان الكريم، نجحت خلالها فى نقل الصورة الرائعة للمشروع، بجانب زيادة ارتباط سكان مدينتى بالمشروع عبر ربطهم بذكرياتهم فى المدينة، من خلال عمل فنى رائع اختارت له واحدة من كبرى المطربات فى الوطن العربى أصالة نصرى ليتناسب عظمة صوتها مع عبقرية المشروع، الذى يعد فعلا مدينة عالمية على أرض مصرية، كما تم اختيار الملحن عمرو مصطفى، والذى خلق بلحنه المتميز حالة من البهجة والسرور لكل سكان المدينة ومشاهدين الإعلان لدرجة تجعله يسيطر عليك فى أذهانك، والأهم كلمات الأغنية الراقية التى تتناسب مع جمال المشروع، ليخلق فى النهاية عمل فنى يسيطر على أذهان المشاهدين، ويبقى ليعرض لبعد شهر رمضان.

وينفرد مشروع "مدينتى" بالعديد من المزايا التى تضعه على صدارة المشروعات العقارية فى مصر، وتجعلها فعلا مدينة عالمية على أرض مصرية، بداية من اشتراك 3 من كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة فى تصميم المدن الجديدة وهى شركات HHCPوSWAو SASAKI العالمية فى تصميمها لتصبح مدينة عصرية روعى فى تخطيطها توفير الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسكانها والمترددين عليها.

ونجحت الشركات العالمية فى وضع تصميم يضم إلى جانب المناطق السكنية المختلفة من فيلات وعمارات، المساحات الخضراء الواسعة، ملاعب الجولف والفنادق الراقية بالإضافة إلى الخدمات اليومية التى توفر احتياجات السكن، والمناطق الترفيهية وليس ذلك فقط بل يضم التصميم على أطرافها الخارجية خدمات ضخمة وجديدة من نوعها لتلبى احتياجات المدينة والمدن المجاورة وحتى القاهرة الكبرى بما تتيحه من أنشطة يتجسد بها وصالات المعارض والمؤتمرات ومناطق التسويق الحديثة والمؤسسات التعليمية المختلفة.

وتقام المدينة على مساحة 8 آلاف فدان لتوفر الحياة العصرية لــ 600 ألف نسمة فى 120 ألف وحدة سكنية مختلفة وتعمل كامتداد حضارى للقاهرة الجديدة.

وتقدم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، التى يديرها واحداً من أكبر رجال الأعمال فى مصر هشام طلعت، لعملائها بمشروع "مدينتى" العديد من المزايا المتفردة منها توافر المساحات الخضراء الواسعة التى تتصل ببعضها فى انسياب تام حيث يتوسط المناطق السكنية بمدينتى سواء فيلات أو عمارات منطقة خضراء واسعة تشكل متنفساً تطل عليه جميع الوحدات مع تخصيص ممرات رئيسية للمشاة تؤدى إلى مناطق الخدمات، مما يحقق الفصل الكامل بين حركة المشاة والسيارات لمنع التلوث وتوفير جو آمن لحركة السكان والأطفال.

كما يضم المشروع مناطق تجارية تضم مراكز صممت على أحدث متطلبات التسويق فى العالم، حيث يتوفر بها كافة المنتجات المخلية والعالمية إلى جانب وسائل الترفيه المختلفة مما يجعل من التسوق متعة، وتضم أيضا منطقة للخدمات والأنشطة سواء التعليمية أو الطبية أو الإدارية أو الترفيهية وحتى الرياضية.











