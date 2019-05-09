بعد الاستقالة.. أوامر ملكية بتعيين الوزراء الجدد بالحكومة الأردنية

كتب محمد رضا

صدرت أوامر ملكية فى الأردن، اليوم الخميس، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز، وجاء فى نص الأوامر، " نحن عبدالله الثانى ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:

يعين سلامة حماد السحيم وزيرا للداخلية.

يعين المهندس وليد محى الدين المصرى وزيرا للإدارة المحلية.

تعين ياسره عاصم غوشه وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسى.

يعين المهندس مثنى حمدان غرايبة وزيرا للاقتصاد الرقمى والريادة.

يعين الدكتور محمد محمود العسعس وزيرا للتخطيط والتعاون الدولى ووزير دولة للشؤون الاقتصادية.

يعين سامى كامل داوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

يعين نضال فيصل البطاينة وزيرا للعمل.

يعين الدكتور سعد فايز جابر وزيرا للصحة.

صدر عن قصرنا، رغدان العامر فى 4 رمضان سنة 1440 هجرية، الموافق 9 مايو سنة 2019 ميلادية"، وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، فى قصر الحسينية، وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ورئيس الديوان الملكى الهاشمى يوسف حسن العيسوى، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة.

وكانت صدرت الأوامر الملكية، الأربعاء، بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم اعتبارا من اليوم الخميس، وهم، سمير سعيد مراد وزير العمل، والمهندس وليد محى الدين المصرى وزير الشؤون البلدية، ومهند شحادة خليل وزير دولة لشؤون الاستثمار، وسمير إبراهيم المبيضين وزير الداخلية، والدكتورة مارى كامل قعوار وزير التخطيط والتعاون الدولى، والمهندس مثنى حمدان غرايبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور غازى منور الزبن وزير الصحة، كما صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة الدكتور محمد محمود العسعس المستشار الخاص للملك، من منصبة اعتبارا من ذات التاريخ.