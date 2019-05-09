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بشويش هتوصل.. الرادار يلتقط 1476 مخالفة سرعة زائدة خلال 24 ساعة

الخميس، 09 مايو 2019 01:30 ص
بشويش هتوصل.. الرادار يلتقط 1476 مخالفة سرعة زائدة خلال 24 ساعة مخالفات مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

 

ضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1476 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.

 

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

 

وأكد مصدر بـ"المرور"، استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.


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