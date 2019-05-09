بسبب لهو الأطفال.. ضبط طرفى مشاجرة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث منيا القمح بالشرقية، اليوم، القبض على 3 من طرفى مشاجرة كفر عبد الله شنفاص، التى أسفرت عن مقتل شخص وإصابة أخر بجرح قطعى بالرقبة، بسبب لهو الأطفال، وأخطرت نيابة منيا القمح برئاسة محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، الذى أمر بتشريح الجثة وسؤال المصاب إذ سمحت حالته.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، يفيد وقوع مشاجرة بناحية قرية كفر عبد الله دائرة المركز، وتبين من التحريات الأولية، وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بسبب لهو الأطفال، أسفرت عن مقتل " رجب م ح" 62سنة أثر إصابته بضربة بالرأس بشومة، وقام أقاربه بالتعدي علي أحد الجناة ويدعي"حمادة إ ع" 30 سنة وتم إصابته بجرح قطعى بالرقبة، ونقله للمستشفي العام فى حالة حرجة.

فيما أنتقلت قوات الشرطة بمركز منيا القمح وقيادات المديرية، بإشراف اللواء إيهاب لمعي، حكمدار الجنوب، والعقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، والرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح ومعاونيه، للقرية وتم السيطرة على المشاجرة وضبط أطرافها، وتم إخطار النيابة العامة.