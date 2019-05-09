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الخميس، 09 مايو 2019 04:59 م
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بالأسماء.. الأئمة الموفدين إلى الخارج كقراء فى شهر رمضان

الخميس، 09 مايو 2019 04:54 م
بالأسماء.. الأئمة الموفدين إلى الخارج كقراء فى شهر رمضان أئمة - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت
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ينشر "اليوم السابع"، التى تم اعتمادها لإحياء شهر رمضان المبارك 1440 هـ – 2019م خارج مصر، وهم
الشيخ أحمد شرف الدين أحمد شرف الدين إمام وخطيب بمديرية القليوبية للعمل بالمجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية بالبرازيل.

وقد تقرر إيفاد الشيخ إبراهيم محمد إبراهيم خليفة، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية للعمل بمسجد الرحمن بمدينة كيربن – هورم – ألمانيا والشيخ زين العابدين سعد محمود عبد الوهاب قارئ بمنطقة الأزهر بالقليوبية للعمل بمسجد الشيخ زايد الثقافى الإسلامى – مونتريال – كندا.
 

يذكر أن إجمالى الموفدين للخارج من الأئمة والقراء لإحياء ليالى شهر رمضان المبارك 1440هـ (89) إمامًا وقارئًا .

 

 


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