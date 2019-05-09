انقسام داخل الحكومة الإيطالية بشأن تدخل سفينة تابعة للبحرية لإنقاذ مهاجرين قبالة ليبيا

روما (أ ش أ)

انتقد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني تدخل سفينة تابعة للقوات البحرية الإيطالية لإنقاذ 40 مهاجراً قبالة مياه ليبيا.

وقال في تصريح للصحفيين بهذا الصدد -وفق ما نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية اليوم الخميس- "لا أريد أن يكون هناك وزير يدافع عن الحدود ووزير آخر ينقل المهاجرين إلى إيطاليا"، في إشارة إلى زميلته وزيرة الدفاع، إليزابيتا ترينتا، المحسوبة على حركة خمس نجوم.

وأضاف سالفيني، زعيم حزب الرابطة الطرف الثاني في الائتلاف الثنائي الحاكم، "أنا في انتظار الوثائق. وبحكم أن المسألة من اختصاصي، فلن أحدد أي ميناء إيطالي لإنزالهم.

وأردف مستدركا "بالطبع، إن إنقاذ الأرواح في البحر هو واجب على رجال ونساء البحرية، لكنني طلبت توضيحاً فيما إذا كان المهاجرون داخل المياه الليبية ولماذا لم يتم استدعاء خفر السواحل الليبي، الذي تدخل أمس لإنقاذ 216 شخصًا".

وليست هذه المرة الأولى التي يحدث فيها جدلا بين سالفيني وترينتا بصفة خاصة وبين قادة قطبي الائتلاف الثنائي الحاكم في إيطاليا بصفة عامة، نظرا لاحتدام التنافس السياسي بين الحزبين مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.