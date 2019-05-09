انطلاق فعاليات "ليالى الدرعية" بالسعودية طوال شهر رمضان المبارك

كتب مصطفى عنبر

أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية، بالمملكة العربية السعودية، مساء أمس، انطلاق فعاليات "ليالي الدرعية"، والتى تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية التى ستقام فى حى البجيرى بالدرعية التاريخية، وتستمر طوال شهر رمضان المبارك.

يحضر الفعاليات زوار من مختلف الأعمار للاحتفاء بشهر رمضان ولاستكشاف تاريخ الدرعية العريق من خلال الفنون والحرف التقليدية والتجارب التراثية. حيث تعد الدرعية منارةً للثقافة والضيافة ومركزاً لتلاقي المجتمعات المجاورة والتواصل فيما بينهم.

يتاح للزوّار الإطلاع على العناصر المعمارية التقليدية التى سيتم عرضها فى فناء خاص، إلى جانب محاكاة تصاميم نجدية تعود نشأتها إلى الدولة السعودية الأولى، وتعدّ مكاناً مثالياً لالتقاط الصور التذكارية، ويضم الفناء مجلساً يتيح للزوار الاسترخاء بصحبة عوائلهم وأصحابهم والاستمتاع بالألعاب والعروض الفنية وتجارب رواية الحكايات.

وستضم الفعاليات عروضاً لسرد القصص في خطوة تهدف إلى خلق أجواء تعكس الثقافة والتراث السعودي, وسيتمكن الزوّار من الاستماع إلى مئات الحكايات، بما في ذلك قصص عن ملوك وأبطال الدرعية التي يرويها "راوي الدرعية". كما سيتمكن عشاق الأعمال الدرامية من الاستمتاع بتجربة "جَمعة الحوش" في الهواء، حيث سُتعرض أفلام من الزمن الجميل ومسلسلات رمضانية شهيرة عبر شاشات ضخمة.





كما تم تخصيص أنشطة لمحبى الألعاب التقليدية من خلال ألعاب مصنوعة يدوياً كان يلعب بها الأطفال من جميع الأعمار. أما لمحبى الفنون والحرف التقليدية، فيمكنهم القيام بزرع النباتات، والرسم على الأوانى، وحضور جلسات فن التخطيط المُعدة خصيصاً للأطفال والبالغين.





ومن جانب آخر، يمكن للزوّار التعرف عن كثب على مهارات نسج السلال والنجارة التقليدية، بينما يعرض حرفيو الدرعية المحليون منتجاتهم المصنوعة يدوياً, إضافة إلى ذلك يستطيع الزوار التجول في سوق الدرعية التقليدى، حيث يقدم البائعون المحليون تشكيلة واسعة من الهدايا التذكارية المصنوعة يدوياً وغيرها من التذكارات التى ترمز إلى "ليالي الدرعية".