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الخميس، 09 مايو 2019 05:39 م
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الولايات المتحدة تدعو كوريا الشمالية إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين

الخميس، 09 مايو 2019 05:01 م
الولايات المتحدة تدعو كوريا الشمالية إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ
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 دعت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس كوريا الشمالية إلى تفكيك كل معسكرات الاعتقال السياسى والإفراج عن جميع السجناء السياسيين الذين قالت إن عددهم يتراوح ما بين 80 ألفا و120 ألفا، وذلك حسبما نقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية.

 

وحث القائم بالأعمال الأمريكى مارك كاسايرى - فى تصريحاته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف - سلطات كوريا الشمالية على السماح لعمال الإغاثة فى البلاد بالتحرك دون قيود والوصول إلى السكان المحتاجين.

 


وكان السفير الكورى الشمالى لدى الأمم المتحدة فى جنيف هان تاى سونج قد صرح فى وقت سابق بأن حقوق الشعب فى الحياة والحريات الأساسية مكفولة تماما فى بلاده إلا أن العقوبات تعرقل تمتعه بها.


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