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"الوزراء" ينفى تداول قائمة بالأسعار الجديدة للوقود فى السوق المحلية

الخميس، 09 مايو 2019 12:29 م
"الوزراء" ينفى تداول قائمة بالأسعار الجديدة للوقود فى السوق المحلية
كتبت هند مختار
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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تداول قائمة بالأسعار الجديدة للوقود فى السوق المحلية خلال شهر يونيو المقبل، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق للصورة المتداولة بقائمة الأسعار الجديدة للوقود خلال شهر يونيو المقبل.

 

و شددت على أنه في حال وضع أو تحديد أى أسعار جديدة للوقود فإنه سيتم الإعلان عنها بكل وضوح بقرارات رسمية، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

 

وأشار المركز الإعلامى إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على تأمين إمدادات الطاقة بشكل متواصل وتلبية احتياجات السوق المحلى من كافة المنتجات البترولية, جنباً إلى جنب مع سعيها فى الوقت الحالي على تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطى وزيادة معدلات الإنتاج المحلى لتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.


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