الملكة رانيا تصطحب فتيات وسيدات أردنيات لأداء مناسك العمرة.. صور

كتب هيثم سلامة

اصطحبت الملكة رانيا، ملكة الأردن، مجموعة من الفتيات والسيدات من مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية لأداء مناسك العمرة فى مكة المكرمة.





ونشرت الصفحة الرسمية للملكة رانيا، صورا خلال تأديتها مناسك العمرة، أمس، برفقة الفتيات والسيدات فى مكة المكرمة، وعلقت "الملكة رانيا تصطحب مجموعة فتيات أيتام وسيدات من مختلف محافظات المملكة لأداء العمرة .. مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية / 8 مايو 2019".



الصفحة الرسمية للملكة رانيا





وذكرت صحف أردنية، أنه تم تلبية رغبة الطلبات التى وجهت إليها من فتيات ونساء مستفيدات من جمعيات خيرية لأداء مناسك العمرة، خلال لقاءاتها فى المحافظات الأردنية، وستمضى المجموعة أربعة أيام فى المملكة العربية السعودية.







