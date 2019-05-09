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الملكة رانيا تصطحب فتيات وسيدات أردنيات لأداء مناسك العمرة.. صور

الخميس، 09 مايو 2019 12:12 م
الملكة رانيا تصطحب فتيات وسيدات أردنيات لأداء مناسك العمرة.. صور الملكة رانيا
كتب هيثم سلامة
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اصطحبت الملكة رانيا، ملكة الأردن، مجموعة من الفتيات والسيدات من مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية لأداء مناسك العمرة فى مكة المكرمة.

 

الملكة رانيا تصطحب فتيات وسيدات لأداء العمرة (1)
 

ونشرت الصفحة الرسمية للملكة رانيا، صورا خلال تأديتها مناسك العمرة، أمس، برفقة الفتيات والسيدات فى مكة المكرمة، وعلقت "الملكة رانيا تصطحب مجموعة فتيات أيتام وسيدات من مختلف محافظات المملكة لأداء العمرة .. مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية / 8 مايو 2019".

 

الصفحة الرسمية للملكة رانيا
الصفحة الرسمية للملكة رانيا

 

الملكة رانيا تصطحب فتيات وسيدات لأداء العمرة (2)
 

وذكرت صحف أردنية، أنه تم تلبية رغبة الطلبات التى وجهت إليها من فتيات ونساء مستفيدات من جمعيات خيرية لأداء مناسك العمرة، خلال لقاءاتها فى المحافظات الأردنية، وستمضى المجموعة أربعة أيام فى المملكة العربية السعودية.

 

الملكة رانيا تصطحب فتيات وسيدات لأداء العمرة (3)
 
 
الملكة رانيا تصطحب فتيات وسيدات لأداء العمرة (4)
 

 


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مناسك العمرة

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