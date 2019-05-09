المؤشر الرئيسى للبورصة يتراجع أسفل مستوى 14 ألف نقطة بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 13986 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 2106 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 17093 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 619 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1574 نقطة.