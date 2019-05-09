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المؤشر الرئيسى للبورصة يتراجع أسفل مستوى 14 ألف نقطة بمستهل التعاملات

الخميس، 09 مايو 2019 10:26 ص
المؤشر الرئيسى للبورصة يتراجع أسفل مستوى 14 ألف نقطة بمستهل التعاملات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 13986 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 2106 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 17093 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 619 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1574 نقطة.
 
 

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