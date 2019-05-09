video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 09 مايو 2019 03:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الكويت ترحل 4500 وافد بسبب مخالفة قانون الإقامة والعمل

الخميس، 09 مايو 2019 02:45 م
الكويت ترحل 4500 وافد بسبب مخالفة قانون الإقامة والعمل الشرطة الكويتية
أ ش أ
إضافة تعليق

كشفت مصادر مطلعة، أن الأجهزة الأمنية الكويتية، رحلت نحو 4500 وافد من جنسيات عربية وآسيوية منذ بداية العام الجارى 2019، وحتى نهاية أبريل الماضى.

 

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن المصادر قولها، إن أسباب الإبعاد تتلخص فى مخالفة قانون الإقامة والعمل، والتورط فى قضايا جنائية، لافتة إلى أن وتيرة الإبعاد أصبحت سريعة جدا على عكس السابق.

 


وأشارت أنه فى الوقت نفسه، أصدرت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، أمر ضبط وإحضار بحق 800 عامل، أغلبهم من جنسيات عربية، بعد دخولهم الكويت على شركات وهمية وغير قائمة بالفعل؛ حيث زوَّر أصحاب تلك الشركات تقدير الاحتياج بالاتفاق مع آخرين، لجلب تلك العمالة مقابل مبالغ مالية.

 


وأوضحت أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط مواطنين اثنين من المتهمين، وتمكنوا كذلك من التوصل إلى جميع المتورطين فى جلب تلك العمالة الهامشية بالاتفاق مع أصحاب تلك الشركات، وعمَّموا بياناتهم على كل المنافذ، منعا لهروبهم خارج الكويت.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمير الكويت يبحث مع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي العلاقات بين البلدين

تليفزيون الكويت يحذف مشهد لسعاد عبد الله من "أنا عندى نص".. والإعلام: تمس حرمة المقابر

الكويت وألمانيا وبلجيكا تطلب اجتماعًا طارئًا لمجلس الأمن بشأن سوريا

تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط ارتفاع 8 قطاعات

مجلس الأمة الكويتى يرفض طلب طرح الثقة بوزير الإعلام وزير الدولة للشباب

الكويت

أخبار الكويت

أخبار عربية

أخبار الكويت اليوم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

محمد صلاح ممثل العرب الوحيد فى نهائى دورى أبطال أوروبا 2019

انفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 8 أيام

انفوجراف.. الحكومة تنفى 12 شائعة انتشرت فى 8 أيام

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

"الصحفيين" تقرر منع نشر اسم وصور المنتج الفنى صاحب واقعة الاعتداء على موقع صدى البلد.. وتدعو المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية باتخاذ إجراءات التأديب النقابية.. وتؤكد: تطبيق اللائحة ضد أى عضو يخالف القرار

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

أبطال دراما رمضان.. تجار ومهندسون وأبطال خارقون..مسلسلات «قمر هادى» و«حكايتى» و«أبو جبل» و«علامة استفهام» و«لآخر نفس» تقدم وجبة درامية مشبعة بقصص الإثارة والتشويق

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

عبد الله السعيد لـ سوبر كورة: بسد ودانى عن هجوم الجمهور.. وانتظرونى مدربا

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة