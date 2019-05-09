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الكرملين: التحضيرات للقاء بوتين وترامب على هامش قمة العشرين لم تتم بعد

الخميس، 09 مايو 2019 01:21 م
الكرملين: التحضيرات للقاء بوتين وترامب على هامش قمة العشرين لم تتم بعد دميترى بيسكوف
موسكو(أ ش أ)
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قال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف، إن التحضيرات للقاء الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين، والأميركى دونالد ترامب، على هامش قمة العشرين فى اليابان، لم تتم بعد.

وأوضح بيسكوف، فى تصريح صحفي، اليوم الخميس: أنه لا يستبعد إجراء لقاء بين الرئيس الروسى ووزير الخارجية الأميركى مايك بومبيو، الذى سيزور مدينة سوتشى يومى 13 و 14 مايو الجاري.

من جهته، رفض السفير الأمريكى لدى موسكو جون هنتسمان، التعليق على إن كان بومبيو سيحمل خلال زيارته إلى روسيا رسالة من ترامب إلى بوتين.

وقال السفير الأمريكى - فى تصريح اليوم - "لا يمكننى قول أى شيء بهذا الشأن، وسيكون كل شيء واضحا الأسبوع المقبل"، متوقعا أن يكون الوضع فى فنزويلا أحد الموضوعات الرئيسية للمباحثات.

 


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