القوات الجوية الأفغانية تشن غارات على مواقع للإرهابيين غربي البلاد

كابول (أ ش أ)

شنت القوات الجوية الأفغانية ، عددا من الغارات الجوية أسفر عنها تدمير ما لا يقل عن 18 صاروخًا، و38 عبوة ناسفة، إلى جانب كمية كبيرة من المتفجرات في إقليم فرح غرب أفغانستان.

وذكر الجيش الأفغاني- في بيان له أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية :" أن الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية الأفغانية تم شنها على أحد أحياء إقليم فرح الغربي".. مُضيفًا أن العمليات الجوية تمكنت من تدمير 21 أجولة من المتفجرات و 4 ألغام يتم التحكم فيها عن بُعد.

من جانبها، لم تُعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة، والتي من بينها حركة طالبان حتى الآن.