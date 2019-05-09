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الخميس، 09 مايو 2019 03:28 م
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القضاء الجزائرى يستدعى الأمينة العامة لحزب العمال المعارض

الخميس، 09 مايو 2019 03:01 م
القضاء الجزائرى يستدعى الأمينة العامة لحزب العمال المعارض الشرطة الجزائرية
أ ش أ
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استدعت، اليوم الخميس، المحكمة العسكرية بولاية البليدة الجزائرية (شمال) لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال الجزائرى المعارض، فى إطار القضية المتهم فيها السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المستشار بالرئاسة، والجنرال محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق رئيس المخابرات الأسبق والجنرال بشير طرطاق رئيس المخابرات السابق.

 

وذكر التلفزيون الجزائرى الرسمى أنه تم استدعاء لويزة حنون من قبل قاضى التحقيق العسكري، يأتى فى اطار استكمال التحقيق فى قضية الثلاثى الموقوفين، مشيرا إلى أن قاضى التحقيق يستمع لأقوال الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون فى قضية وقائع الملف المفتوح ضد كل من السعيد بوتفليقة، والجنرال توفيق والجنرال طرطاق الموقوفين بتهمة التآمر ضد سلطة الجيش وسلطة الدولة.


وبث التلفزيون الجزائرى لقطات لحنون وهى تهم بالدخول إلى مقر المحكمة العسكرية بالبليدة، دون أن يوضح ما إذا كان القضاء يستمع لأقوال حنون بوصفها شاهدة فى القضية أم متهمة.


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