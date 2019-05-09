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القبض على مستريح المحلة الصادر ضده 112 حكما قضائيا بإجمالى 216 سنة سجن

الخميس، 09 مايو 2019 04:08 ص
القبض على مستريح المحلة الصادر ضده 112 حكما قضائيا بإجمالى 216 سنة سجن مستريح المحلة
الغربيــــة عادل ضرة
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تمكن ضباط فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود برئاسة العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود وضباط الفرع من إلقاء القبض على المتهم. أسامة أبو السعود صاحب شركة إنجاز عقارى بالمحلة الكبرى والصادر ضده 112 حكما قضائيا، بإجمالى 216 سنة حبس.

كان المتهم قد قام بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من ضحاياه بحجة توظيفها بتجارة العقارات مقابل مبالغ كبيره وقام بخداع ضحاياه والنصب عليهم والاستيلاء على اموالهم والهروب من المحلة والإقامة بالإسكندرية.

قام الضحايا برفع بلاغات وقضايا ضد المتهم وبلغت جملة الأحكام الصادرة ضده 112 حكما قضائيا بإجمالى أحكام 216 سنة سجن.

كانت معلومات قد وردت للعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود بوجود المتهم الهارب بأحد المناطق وبعرض المعلومات على اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير الأمن بمكان تواجد المتهم قرر على الفور تشكيل فريق بحث لضبط المتهم بالتنسيق مع الأمن العام وتمكن الضباط من ضبط المتهم.

 


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