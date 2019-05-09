القبض على عاطل وبحوزته 30 قطعة حشيش فى الغربية

الغربيه محمد طارق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية ، القبض على عاطل وبحوزته سلاح ابيض وكمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه ، خلال حملة امنية بنطاق القسم .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية ، يفيد بتمكن الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث قسم شرطة أول طنطا والقوة المرافقة له من ضبط " ن خ " عاطل ومقيم بكفر عصام التابعة لقسم أول طنطا ، وبحوزته 30 قطعة حشيش ، سلاح ابيض .

تم نقل المتهم لديوان القسم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر واخطار النيابة