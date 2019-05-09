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العاصمة الإدارية تسعى لدخول موسوعة جينيس بأطول مائدة إفطار

الخميس، 09 مايو 2019 11:22 م
العاصمة الإدارية تسعى لدخول موسوعة جينيس بأطول مائدة إفطار العاصمة الإدارية
كتب أحمد حسن
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تنظم شركة العاصمة الإدارية الجديدة ، أطول مائدة إفطار في العالم، وذلك فى النصف الثاني من شهر رمضان.

من جانبه قال العميد خالد الحسينى، المتحدث  ياسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة،" أنه حرصا  من القائمين علي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة فى أن يلتف الجميع حول مائدة إفطار رمضانية واحدة تجمع كل المصريين بكافة أطيافهم جنبا إلى جنب مع اخوانهم بناة العاصمة الإدارية حلم مصر ومستقبله مع إلقاء الضوء علي المستوي المحلي والدولي علي المشروع، تنظم شركة العاصمة الإدارية أطول مائدة إفطار رمضاني في العالم بحضور ومشاركة ممثل عن موسوعة جينيس للأرقام القياسية، سعيا لتحطيم الرقم القياسي العالمي  وذلك خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.

 

 


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