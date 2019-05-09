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الصحة العالمية تدين الهجوم على سيارة إسعاف والعاملين الصحيين بليبيا

الخميس، 09 مايو 2019 05:14 م
الصحة العالمية تدين الهجوم على سيارة إسعاف والعاملين الصحيين بليبيا منظمة الصحة العالمية
كتبت أمل علام
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أدانت منظمة الصحة العالمية اليوم، بأشد عبارات الشجب والإدانة، الهجوم على سيارة إسعاف فى مدينة طرابلس بليبيا ، يوم أمس الأربعاء مما أدي إلى إصابة 3 عاملين صحيين، أحدهم إصابته خطيرة. 

وقال الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا أن "هذا الهجوم على سيارة إسعاف، عليها شعارات واضحة تدل على ماهيتها، انتهاكٌ سافرٌ وغير مقبول للقانون الإنساني الدولي. ولم يقتصر الأمر على إصابة العاملين الرئيسيين من جراء الهجوم، بل جرى الاستيلاء على سيارة الإسعاف، وهو ما يعني حرمان المرضى من الحصول على الرعاية في المستقبل".

ومنذ تصاعد الصراع في ليبيا مطلع إبريل، تأثرت 11 سيارة إسعاف أخرى وفي إبريل، لقي 3 عاملين صحيين مصرعهم في طرابلس ،وعانى عددٌ من العاملين في مجال الاستجابة في الخطوط الأمامية من أجل الوصول إلى الجرحى دون أن يتعرضوا هم أنفسهم للإصابة، ومع استمرار الصراع للشهر الثاني، توفي أكثر من 400 شخص وجُرِح ما يزيد على 2000.

وتواصل المنظمة تقديم الدعم إلى المستشفيات الميدانية وطواقم الإسعاف الميدانية منذ اندلاع الصراع، كما نشرت المنظمة فرق طوارئ طبية في مستشفيات الإحالة الرئيسية لإجراء عمليات جراحية في المستشفيات في مدينة طرابلس والمناطق المحيطة بها، وتزوِّد المنظمة كذلك المرافق الصحية بالإمدادات والمستلزمات الطبية، بما في ذلك مجموعات اللوازم الطبية للصدمات والأدوية اللازمة لإصابات الحروب. 

وقال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط "إن هذا الانتهاك الصارخ للقواعد الأساسية التي تحكم الحرب قد يُعرِّض عمليات المستشفيات الميدانية وطواقم الإسعاف للخطر، ويُثني العاملين الصحيين المخلصين عن أداء واجباتهم لإنقاذ الأرواح، ولا يمكن لمنظمة الصحة العالمية أن تقبل بأي أعمال تضر بالعاملين الصحيين، فالعاملون الصحيون في ليبيا يعملون لإنقاذ الأرواح، ويجب السماح لهم بأداء عملهم دون أن يتعرضوا لمخاطر إضافية تهدد سلامتهم وعافيتهم.


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