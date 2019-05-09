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السجن المؤبد لعامل بتهمة قتل مسن لسرقته بالزيتون

الخميس، 09 مايو 2019 11:12 ص
السجن المؤبد لعامل بتهمة قتل مسن لسرقته بالزيتون محكمة-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد  بتهمة قتل شخص وسرقته. 
 
 
 قسم شرطة الزيتون، تلقى بلاغا بالعثور على مسن مقتول داخل شقته، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتبين من التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تردد شخص على شقة المجنى عليه حيث تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم والقبض عليه.
 
واعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وأنه نشأت علاقة صداقة بينه وبين المجنى عليه ومارس معه الشذوذ، وفى يوم الحادث خنقه بعد ممارسة الرذيلة معه وسرق أشياء من شقته وفر هاربا، وأمرت النيابة بحبس المتهم وإحالته لمحكمة الجنايات.
 

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