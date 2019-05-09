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السبت المقبل إعلان أرقام جلوس الطلاب بامتحانات الثانوية العامة 2019

الخميس، 09 مايو 2019 03:20 م
السبت المقبل إعلان أرقام جلوس الطلاب بامتحانات الثانوية العامة 2019 امتحانات الثانوية العامة _أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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لتسهيل الإجراءات على طلاب الثانوية العامة، سيتم إتاحة الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019 عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم، السبت 11 مايو 2019، قبل أن يتم توزيعها على المديريات والإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس يوم الأحد 12 مايو 2019.

وأرقام جلوس الطلاب توزع على الطلاب دون أى مقابل مادى، وأنه فى حالة فقدان الطالب لرقم الجلوس الخاص به يتم استخراج آخر بديل مقابل مبلغ 30 جنيهاً فقط.   

جدير بالذكر أنه تم إعداد كشوف يقوم كل طالب بالتوقيع عليها أمام اسمه بما يفيد استلامه لرقم الجلوس وعلمه بالمواد التي سيؤدى الامتحان فيها.

 

 

 


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