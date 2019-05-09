"الرى" تحول 25 بئر مياه جوفية من العمل بالسولار إلى الطاقة الشمسية

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، تحويل 25 بئرًا من العمل بطاقة السولار إلى العمل بخلايا الطاقة الشمسية، وذلك فى نطاق إستراتيجيات الحفاظ على البيئة واستخدام موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيراً إلى أن ذلك يوفر المال والجهد بالقضاء على الأعطال المتكررة من طلمبات الديزل بجانب توفير السولار.



وأضاف سركيس، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن منظومة تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية فى محافظة الوادى الجديد حققت نجاحاً كبيراً لما تمتاز به المحافظة من نسبة سطوع لأشعة الشمس على مدار العام، وهو ما يساعد على توفير المصدر الرئيسى لتشغيل الخلايا التى تقوم بتوليد الكهرباء التى تحتاجها الآبار، كما أنها أحد أنقى مصادر الطاقة المتجددة والمستقبلية.

وأشار سركيس، إلى أن اللجنة المشكلة من قطاع المياه الجوفية ومصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء تقوم بحصر الآبار الجوفية بالدلتا، والعمل على تأهيلها للمساهمة فى تحسين حالة الرى وخصوصا فى نهايات الترع.



الجدير بالذكر أن جامعة القاهرة تقوم حالياً بعمل دراسة عن الخزانات الجوفية فى مصر لإعداد خريطة هيدرولوجية كمًا ونوعًا، تحدد جميع الخزانات فى مصر وكميتها ونوعيتها وجودتها واقتصاديات التعامل معها.