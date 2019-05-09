الرئيس الفنزويلى: نبذل قصارى جهدنا للتحرر من الدولار الأمريكى

كتبت فاطمة شوقى

أعلن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، فى كلمة بثها التلفزيون الوطنى، أن بلاده تبذل قصارى جهدها، للتحرر من الدولار الأمريكى.

وقال مادورو، وفقا لصحيفة "دياريو دى نويتسرو باييس" الفنزويلية، "نحن نحرر أنفسنا من الحبال التى تربطنا، ومن الابتزاز الأمريكى، من الدولار كآلية تسديد مالية، ونرغب فى أن نقول للعالم، يمكننا العيش والعمل بدون الدولار".

وأشار مادورو، إلى أن السلطات الأمريكية، تلاحق فى الوقت الراهن بلاده، اقتصاديا وماليا، وذلك بهدف استعمارها، مضيفا: "لكنهم لم يستطيعوا ولن يتمكنوا من القيام بذلك، لأننا نمر بعملية تحرر وطنى، سنجعل البلاد أكثر حرية وأكثر استقلالية، لتسير على طريقها الخاص، ولكى تفكر بشكل مستقل بنفسها ولكى تقوم بما يجب أن تفعله بنفسها".

وتمر فنزويلا بأزمة سياسية واجتماعية واقتصادية، خاصة بعد أن أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد ولقى دعم من أكثر من 50 دولة على رأسهم الولايات المتحدة الامريكية.