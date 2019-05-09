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الرئيس السيسى يبحث جهود تطوير قدرات الدولة من خلال منظومة التحول الرقمى

الخميس، 09 مايو 2019 04:34 م
الرئيس السيسى يبحث جهود تطوير قدرات الدولة من خلال منظومة التحول الرقمى
كتب محمد الجالى
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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، اجتماعًا ضم كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير إدارة المخابرات الحربية، ومدير إدارة النظم والمعلومات للقوات المسلحة.
الرئيس السيسى يبحث جهود تطوير قدرات الدولة من خلال منظومة التحول الرقمى (1)
 
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول جهود تطوير قدرات الدولة وتحديثها من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمي، وذلك فى إطار التحول للأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات فى منظومة موحدة، والسعى لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات، بما فى ذلك استخدام تقنيات المدن الذكية فى إدارة وتشغيل المدن، الأمر الذى يعد أحد محاور استراتيجية التنمية المستدامة 2030، بحيث تتوفر البيانات والمعلومات لجميع قطاعات الدولة، سواء الحكومة أو قطاع المال والأعمال أو المواطنين، وبما يمكن هذه القطاعات من تنفيذ مهامها بأعلى درجات الكفاءة، وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى والسعى لتعميمه فى جميع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات التى تقدم خدمات حكومية، بهدف الحد من إهدار الوقت والحفاظ على أموال الدولة، ودعماً لجهود تحقيق التنمية الشاملة.
الرئيس السيسى يبحث جهود تطوير قدرات الدولة من خلال منظومة التحول الرقمى (3)
 
وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة التنسيق التام بين الجهات المعنية فى الدولة فى ذلك الصدد، مشدداً على أهمية إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة لجميع المؤسسات والمواطنين، وذلك من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل، عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجي، بالإضافة إلى جهود تحويل مصر لممر رقمى عالمى لضمان تعظيم الاستفادة من المقومات الأساسية التى تمتلكها مصر، لتصبح مركزاً رقمياً لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العالم.
الرئيس السيسى يبحث جهود تطوير قدرات الدولة من خلال منظومة التحول الرقمى (2)

 


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