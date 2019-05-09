"الدم بقى ميه".. فلاح يقتل شقيقه وزوجته وأبنائهما لخلافات على منزل بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي

تجرد فلاح من مشاعر الإنسانية وأقدم على قتل شقيقة وزوجته وأبنائهما، إثر حدوث خلاف على منزل بقرية المعابدة الشرقية مركز أبنوب فى أسيوط .

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء دكتور منتصر عويضه مدير المباحث الجنائية يفيد ورود بلاغ للمقدم عبدالمجيد مختار رئيس مباحث مركز أبنوب بوقوع حادث قتل بقرية المعابدة الشرقية .

على الفور انتقلت قوة من ضباط المباحث لموقع البلاغ وتبين قيام " محمد .م .م " فلاح بقتل شقيقة " خالد " وزوجته " منى " وأبنائهما " محسن " 12 سنة و " سهير " 10 " سنوات ، بسبب خلافات على منزل بالقرية، تمكنت قوات المباحث من ضبط المتهم والتحفظ على الجثث لمعاينة النيابة العامة وإصدار قرارها .