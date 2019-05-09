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الداخلية الجزائرية: 68 مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية المقبلة

الخميس، 09 مايو 2019 04:32 م
الداخلية الجزائرية: 68 مرشحا محتملا للانتخابات الرئاسية المقبلة عبد القادر بن صالح رئيس الجزائر المؤقت
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أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن 68 مرشحا محتملا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فى 4 يوليو المقبل.

 

وقالت وزارة الداخلية الجزائرية فى بيان لها إنه "بلغت الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات جمع التوقيعات الفردية للراغبين فى الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو المقبل، إلى إيداع 68 رسالة نية للترشح".


وأشار البيان إلى أن المرشحين المحتملين حصلوا على استمارات جمع التوقيعات طبقا للأحكام القانونية المعمول بها، موضحا أن هذه العملية تسير فى ظروف جيدة.


ويشترط قانون الانتخابات الجزائرى على المرشح أن يقدم قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين فى مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع على الأقل، لناخبين مسجلين فى قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغى ألا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة فى كل ولاية عن 1500 توقيع.


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