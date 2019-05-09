الخارجية الروسية: موسكو ستواصل بناء محطة "بوشهر" النووية

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا ستواصل بناء محطة الطاقة النووية في بوشهر وإعادة توجيه المشروع في فوردو ومستعدة لمشروعات مشتركة أخرى مع إيران.

وجاء في بيان الوزارة : "نعرب عن استعدادنا لمواصلة التعاون مع طهران في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي، وتطوير المشروعات الثنائية الأخرى"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأضاف البيان: "على وجه الخصوص، نعتزم مواصلة العمل على تحويل مشروع تخصيب اليورانيوم السابق في فوردو إلى إنتاج نظائر مستقرة، وكذلك نسعى للعمل على تطوير بناء محطة الطاقة النووية (بوشهر)".