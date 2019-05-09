الخارجية الروسية: موسكو ستواصل بناء محطة "بوشهر" النووية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا ستواصل بناء محطة الطاقة النووية في بوشهر وإعادة توجيه المشروع في فوردو ومستعدة لمشروعات مشتركة أخرى مع إيران.
وجاء في بيان الوزارة : "نعرب عن استعدادنا لمواصلة التعاون مع طهران في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي، وتطوير المشروعات الثنائية الأخرى"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.
وأضاف البيان: "على وجه الخصوص، نعتزم مواصلة العمل على تحويل مشروع تخصيب اليورانيوم السابق في فوردو إلى إنتاج نظائر مستقرة، وكذلك نسعى للعمل على تطوير بناء محطة الطاقة النووية (بوشهر)".
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