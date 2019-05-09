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الخارجية الروسية: موسكو ستواصل بناء محطة "بوشهر" النووية

الخميس، 09 مايو 2019 09:07 م
الخارجية الروسية: موسكو ستواصل بناء محطة "بوشهر" النووية سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا ستواصل بناء محطة الطاقة النووية في بوشهر وإعادة توجيه المشروع في فوردو ومستعدة لمشروعات مشتركة أخرى مع إيران.

وجاء في بيان الوزارة : "نعرب عن استعدادنا لمواصلة التعاون مع طهران في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي، وتطوير المشروعات الثنائية الأخرى"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأضاف البيان: "على وجه الخصوص، نعتزم مواصلة العمل على تحويل مشروع تخصيب اليورانيوم السابق في فوردو إلى إنتاج نظائر مستقرة، وكذلك نسعى للعمل على تطوير بناء محطة الطاقة النووية (بوشهر)".

 

 


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