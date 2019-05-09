الخارجية الإيرانية: سننسحب من الاتفاق النووى على مراحل

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أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى، أن طهران تنوى الانسحاب من الاتفاق النووى على مراحل.

جاء ذلك في تصريح أدلى به عرفاجي، مساء اليوم الأربعاء أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية، وذلك بعد ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حزمة جديدة من العقوبات على طهران.



وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح أدلى به مساء اليوم الأربعاء أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية لقد: "طرحنا على الأجندة الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة، وسيجري الخروج منها على مراحل".



وأضاف عراقجي: "لا يمكن لأي دولة أن تتهم إيران بالخروج من الاتفاق النووي أو نقضه لأن جميع إجراءات إيران، ومنها التي أعلنت اليوم، هي من ضمن بنود الاتفاق".



وتابع المسؤول: "نؤكد أن إعادة قرارات مجلس الأمن ضد إيران، هي خط أحمر، وإذا ما قاموا بذلك فإن الاتفاق النووي يعتبر منتهيا".



وكان الرئيس الأمريكي أصدر في وقت سابق من اليوم مرسوما تنفيذيا يفرض بموجبه عقوبات جديدة على إيران تستهدف قطاع المعادن للجمهورية الإسلامية.

وقال ترامب إن العقوبات تهدف إلى حرمان إيران من عائداتها من تصدير المعادن، والتي يمكن أن تستخدمها طهران لتمويل برنامجها النووي، ويسمح المرسوم بتطبيق هذه الإجراءات على مؤسسات مالية أجنبية تتعامل مع قطاع المعادن الإيراني.