الحلقة الثالثة.. الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم

كتب لؤى على

نتاول على مدار شهر رمضان المبارك حلقات بعنوان "الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم"،وهو مؤلف للدكتور ناصر بن مسفر الزهرانى المشرف على مشروع السلام عليك أيها النبى، وسنتناول الذين يشبهون النبى فى خلقته وخلقه وجسده وهكذا مدعومة من السيرة النبوية الشريفة.

الذين يشبهون النبي فى خلقته الشريفة

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضى الله عنه

عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، أن أبا سفيان بن الحارث كان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. [ابن سعد في الطبقات (4/38)]

ومن بني أبي طالب: جعفر بن أبي طالب، والحسن بن علي بن أبي طالب، كان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ما بين سرته إلى قدميه، ومحمد ابن جعفر بن أبي طالب، ومن بني الحارث بن عبد المطلب: أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، ولد معه في الليلة التي ولد فيها، واسم أبي سفيان المغيرة، وعبد الله بن نوفل بن الحارث ابن عبد المطلب، ومن بني أبي لهب بن عبد المطلب: مسلم بن معتب بن أبي لهب، ومن بني المطلب بن عبد مناف: السائب ابن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف. [الأعلاق النفيسة: 201]

عبد الله بن أبي طلحة الخولاني رضى الله عنه

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وذكر ابن يونس في تاريخ مصر عبد الله بن أبي طلحة الخولاني وأنه شهد فتح مصر وأمره عمر بأن لا يمشي إلا مقنعا لأنه كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. [فتح الباري: 7/98].

وقال السيوطي رحمه الله: وممن كان يشبهه أيضا: مسلم بن معتب ابن أبي لهب، وعبد الله بن أبي طلحة الخولاني في اخرين من التابعين. [التوشيح: 6/2374]

عبد الله بن عامر بن كريز رضى الله عنه

عن حنظلة بن قيس، أن عبد الله بن عامر بن كريز أتي به النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، فقال: هذا شبهنا. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفل عليه، ويعوذه فجعل عبد الله يتسوغ ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لمسقي. فكان لا يعالج أرضا إلا ظهر له الماء... الحديث. [الحاكم: 3/639].

وقال الصفدي رحمه الله: عبد الله بن عامر بن كريز بن حبيب بن عبد شمس العبشمي، وابن خال عثمان بن عفان، ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي به وهو صغير فقال هذا شبهنا. وجعل يتفل عليه ويعوذه فجعل عبد الله يتسوغ ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لمسقى. [الوافي بالوفيات: 17/120].