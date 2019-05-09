الحبس 3 سنوات لعاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قضت الدائرة الأولى جنايات بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى، المستشار شريف كامل عادلى، المستشار علاء سمير حسن ،المستشار محمد عبد العليم رضوان حكمها بالحبس 3 سنوات غيابى على "كرم .م.ا" عاطل وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز قويسنا.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد خليل رئيس مباحث مركز قويسنا ، من ضبط "كرم.م.ا" وبحوزته كمية من المواد المخدرة وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين بدائرة مركز قويسنا، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.