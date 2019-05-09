الجو بديع.. أعرف توقعات طقس "الويك إند" خامس يوم رمضان × 13 معلومة

كتب محمود راغب

أجواء ربيعية تشهدها كافة الأنحاء بالبلاد اليوم الخميس، تستمر حتى غدا الجمعة خامس أيام شهر رمضان المبارك.

وينشر "اليوم السابع" توقعات حالة طقس "الويك إند" خامس أيام رمضان فى نقاط مبسطة لقرائنا كما يلى:

1- توقعات بطقس لطيف على السواحل الشمالية.

2- الطقس سيكون معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

3- يكون الطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

5- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة.

6- الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة.

7- تنشط الرياح على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

8- درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

9- درجات الحرارة المتوقعة بالإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة.

10- درجات الحرارة المتوقعة بمطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.

11- درجات الحرارة المتوقعة بسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة.

12- درجات الحرارة المتوقعة بقنا العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.

13- درجات الحرارة المتوقعة بأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة.