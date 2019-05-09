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الخميس، 09 مايو 2019 01:53 م
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الجامعة المصرية اليابانية تنجح فى استقطاب أساتذة من 10 جامعات يابانية

الخميس، 09 مايو 2019 01:51 م
الجامعة المصرية اليابانية تنجح فى استقطاب أساتذة من 10 جامعات يابانية جانب من المحاضرة
وائل ربيعى
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نجحت الجامعة المصرية اليابانية بالقاهرة فى استقطاب أساتذة من 10 جامعات يابانية فى مختلف التخصصات العلمية على مدار السنة.
 
ومن جانبه، قال البروفيسور تيوروكيشي، المستشار العلمي لوزير الخارجية الياباني، أنه خلال شهر مايو 2020 سيتم الانتهاء من معظم إنشاءات الجامعة.
 
وانطلقت منذ قليل محاضرة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، للبروفيسور تيوروكيشي المستشار العلمي لوزير الخارجية الياباني أثناء زيارته مصر، عن سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في اليابان.
 
وكان وفد السفارة اليابانية المكون من سكرتير أول السفارة ومسئول التعاون العلمي بالسفارة، أن يتم تنظيم محاضرة عن سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في اليابان داخل الأكاديمية.
 

 


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