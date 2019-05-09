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"التعليم": تسليم طلاب الثانوية العامة أرقام الجلوس من المدارس دون مقابل

الخميس، 09 مايو 2019 09:00 ص
"التعليم": تسليم طلاب الثانوية العامة أرقام الجلوس من المدارس دون مقابل طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب الثانوية العامة سوف يتسلمون أرقام الجلوس الأسبوع المقبل من المدارس التابعين لها.

 

وفى هذا السياق، قالت مصادر مسئولة بالوزارة لـ"اليوم السابع"، إن الطلاب يتسلمون أرقام الجلوس دون أى مقابل مادى يتم تحصيله من الطلاب، مشددة على أن الطالب حال فقده رقم الجلوس سوف يستخرج آخر مقابل مبلغ مادى بسيط قرابة 30 جنيهًا.

 

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة تنطلق 8 يونيو المقبل وتنتهى 3 يوليو المقبل، حيث يؤدى الامتحان قرابة 730 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.


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