البورصة : تنفيذ صفقة على أسهم "أسس للاستيراد" بقيمة 1.5 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة أسس للاستيراد والتصدير، والتوكيلات التجارية، لعدد 150 ألف سهم بقيمة 1.5 مليون جنيه، خلال جلسة تداول اليوم، الخميس، بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات".

كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة أورجانك سمارت إيجيبت للزراعة والإنتاج الحيوانى لعدد 2224 سهم بقيمة 1.1 مليون جنيه.

ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، 4.5 مليون جنيه بكمية تداول 695 ألف سهم، لعدد 16 شركة.