البورصة تربح 3 مليارات جنيه ومؤشرها يرتفع 0.24% عند الإغلاق

كتب هانى الحوتى

أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الخميس (نهاية تعاملات الأسبوع) على ارتفاع جماعي بعد عدة جلسات من التراجع، بدعم من عمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأجنبية على أسهم منتقاة بعدما وصلت إلى مستويات مغرية للغاية للشراء قابلها تراجع في حدة مبيعات المستثمرين الأفراد.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة اليوم نحو 3 مليارات جنيه؛ ليسجل 766 مليار جنيه بعدما كان قد خسر نحو 45 مليار جنيه على مدار الجلسات الأربع الماضية، وبلغت قيمة التداولات خلال جلسة اليوم 477.2 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 0.24% منهيًا التعاملات عند مستوى 14060 نقطة، كما نجح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة في الإغلاق مرتفعًا بنسبة 0.26% مسجلًا 620.82 نقطة، وارتفع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا ليغلق مرتفعًا بنسبة 0.28 % ليبلغ مستوى 1579.78 نقطة.