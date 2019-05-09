الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح.. 12 مؤشراً تكشف تطورات الإصلاح

كتبت هبة حسام

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، المؤشرات الاقتصادية عن الربع الثالث من العام المالى الحالى 2018/2019، والتى تعكس المسار الصحيح الذى يسير فيه الإصلاح الاقتصادى، ويعرض "اليوم السابع" أبرز تلك المؤشرات.

1- ارتفع معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى 2018/2019 ليسجل 5.6% مقارنة بـ5.4% عن الربع المناظر فى العام المالى 2017/2018.

2- تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% فى الربع الرابع من العام المالى الحالى.

3- شكلا الاستثمار وصافى الصادرات معاً حوالى 85% من النمو فى النصف الأول من العام المالى الحالى 2018/2019 مقابل 71% فى النصف المناظر من العام الماضى.

4- الاتصالات يتصدر قطاعات النمو بنسبة 15% تليها الاستخراجات بنسبة 12.4% وقطاعى التشييد والبناء وقناة السويس بنسبة 7.9% و6.9% لكلاً منهما.

5- 5 قطاعات مثلت نسبة حوالى 64% من المساهمة فى نمو الناتج المحلى خلال الربع الثالث وهى قطاع الاستخراجات بنسبة 30% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.6%، فضلاً عن قطاعى التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 9.5% و8.5% لكل منهما إلى جانب قطاع الاتصالات بنسبة 6.7%.

6- أنفقت الحكومة 310 مليارات جنيه استثمارات عامة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018/2019 بنسبة نمو 19%.

7- ارتفعت الاستثمارات الحكومية بنسبة بلغت 26% لتبلغ 90 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018/2019.

8- انخفاض معدل البطالة إلى 8.9% فى الربع الثانى من العام المالى الحالى 2018/2019 مقارنةً بحوالى 11,3% فى الربع المناظر من العام السابق 2017/2018.

9- تراجع متوسط معدل التضخم السنوى ليبلغ 14% فى التسعة أشهر الأولى من العام 2019/18 مقارنةً بحوالى 25.6% فى الفترة ذاتها من العام المناظر 2017/2018.

10- ارتفعت تدفقات النقد الأجنبى من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 38.8 مليار دولار فى النصف الأول من 2018/2019 مقارنة بنحو 36.2 مليار دولار فى النصف المناظر من العام الماضى بنسبة نمو 7.1%.

11- تطوّر صافى الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبى لتبلغ 44.2 مليار دولار فى أبريل 2019.

12- تغطى الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبى الواردات السلعية من 3,1 شهراً فى يونيو 2013 إلى حوالى 8 أشهر فى أبريل 2019.