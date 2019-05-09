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"الأعلى للإعلام" يلزم شاشات بحذف مشاهد غير لائقة بمسلسلات رمضان

الخميس، 09 مايو 2019 09:26 م
"الأعلى للإعلام" يلزم شاشات بحذف مشاهد غير لائقة بمسلسلات رمضان المجلس الاعلى للاعلام- صورة ارشيفية -
كتب محمد السيد
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أكد جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ،أنه تبين من تقارير لجنة الرصد التى تضمنت متابعة الأعمال الدرامية والاعلانات خلال الـ 4 أيام الأولى من شهر رمضان أن هناك انخفاضا ملحوظا فى حجم المخالفات فى الدراما والاعلانات .

و أضاف جمال شوقى فى تصريحات له ، أن  لجان الرصد تابعت 25  عمل درامى ،مشيرا الى أن نسبة المخالفات أقل عن العام الماضى و ذلك لاستعانت معظم القنوات بلجان لمشاهدة الأعمال قبل البث و حذف ما قد يكون مخالفا للمعايير الصادرة عن المجلس .

ولفت شوقى الى أن أغلب المخالفات تنصب على استخدام ألفاظ سوقية تحمل بعض الألفاظ البذيئة يليها مخالفات  تنصب على وجود ايحاءات مسيئة داخل بعض المشاهد ،مؤكدا أن لجنة الشكاوى أوصت بارسال انذارات الى جميع الشاشات التى تعرض 4 مسلسلات احتوت على مشاهد تضم الفاظ بذيئة و ايحاءات مسيئة غير لائقة  والزام الشاشات بحذف المشاهد التى يتم ابلاغهم بها من المجلس، من المواقع الالكترونية الخاصة بهم.

واشار جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام الى أن اعلانات رمضان هذا العام خلت من أى ملاحظات أو مخالفات ،مضيفا أن الاعلانات جاءت متسقة مع المعايير وأن بعضها يحوى أعمال ابداعية .

 


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