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الأرصاد: الطقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

الخميس، 09 مايو 2019 08:00 ص
الأرصاد: الطقس اليوم لطيف على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.
 

كما يتوقع الخبراء، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 15 25

شبين الكوم 15 25

طنطا 15 23

دمنهور 16 22

الإسكندرية 16 21

بلطيم 16 21

مطروح 16 21

السلوم 15 22

سيوة 13 25

بورسعيد 16 21

دمياط 16 21

الزقازيق 15 24

الإسماعيلية 13 26

السويس 16 24

العريش 15 21 

رفح 15 21    

رأس سدر 13 25        

نخل 08 24    

نويبع 20 24   

طابا 16 23    

كاترين 10 20 

الطور 20 24   

شرم الشيخ 20 27      

الغردقة 20 29

مرسى علم 23 26       

الفيوم 15 25

بني سويف 15 26       

المنيا 15 26

أسيوط 16 28 

سوهاج 20 29 

قنا 23 30      

الأقصر 21 31

أسوان 21 33  

أبو سمبل 20 33

الوادي الجديد 19 30   

شلاتين 20 29

أبو رماد 21 30

حلايب 22 26

رأس حدربة 21 26

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 26 39

المدينة 22 28  

الرياض 26 39 

المنامة 28 34

أبوظبي 27 37

الدوحة 28 36

الكويت 25 39

دمشق 05 22

بيروت 15 21  

عمان 07 20

القدس 10 17 

غزة 13 21     

بغداد 17 31

مسقط 26 32 

صنعاء 12 28

الخرطوم 29 42 

طرابلس 17 31

تونس 16 29

الجزائر 14 22

الرباط 14 24

نواكشوط 22 36

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 05 16    

إسطنبول 13 19         

إسلام أباد 23 38

نيودلهي 28 43

جاكرتا 25 33

بكين 16 30

كوالالمبور 24 33        

طوكيو 14 23

أثينا 13 21    

روما 10 20

باريس 07 16  

مدريد 14 22

برلين 09 18   

لندن 07 14

مونتريال 08 12

موسكو 15 25

نيويورك 10 18

واشنطن 18 23


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