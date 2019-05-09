افتتاح وحدة للغسيل الكلوى بمستشفى التأمين الصحى بالمنيا

المنيا - فريق المحافظات

أعلنت هيئة التأمين الصحى بالمنيا ،عن افتتاح وحدة للغسيل الكلوى بمستشفى التأمين الصحى، لتخفيف المعاناة عن المرضى وتوفير كافة سبل الراحة لتلقى الخدمة.

افتتح الوحدة كل من الدكتور محمود الصاوى مدير عام فرع المنيا، والدكتور أحمد سعد مدير عام مستشفى المنيا للتأمين الصحى، والدكتور محمد طلعت رئيس وحدة الكلى الصناعى .

قال الدكتور أحمد سعد، إن الوحدة تم افتتاحها بقسم العناية المركزة داخل مستشفى المنيا للتأمين الصحى، وذلك للحالات المحجوزة داخل المستشفى، والتى كانت تتحمل عناء الانتقال بسيارات الإسعاف الى وحدة الغسيل الموجوده بمستشفي المبرة لتلقى جلسة الغسيل.