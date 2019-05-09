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الخميس، 09 مايو 2019 06:30 ص
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اضبط مخالفة.. بيارة صرف صحى مفتوحة أمام مجزر المحلة

الخميس، 09 مايو 2019 06:00 ص
اضبط مخالفة.. بيارة صرف صحى مفتوحة أمام مجزر المحلة بيارة الصرف الصحي المفتوحة
الغربية – عادل ضرة
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سادت حالة من الغضب بين سكان منطقة الزهراء بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بسبب وجود بيارة صرف صحى مفتوحة أمام مجزر المحلة العمومى بالطريق العام، على مرئى ومسمع من المسئولين.

 

ورصد "اليوم السابع" بيارة الصرف الصحى المفتوحة أمام المجزر والذى يقع بالقرب من الكلية التكنولوجية بالمحلة، ولجأ الأهالى إلى وضع حجر كبير على البيارة لإرشاد المواطنين لمنع الاقتراب منها خشية السقوط فيها.

 

وطالب الأهالى المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، بوضع حل لهذه الكارثة، خشية سقوط احد فيها.

 
 
 
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