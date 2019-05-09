استعدادات مكثفة بـ"تعليم البحيرة" لإجراء امتحانات الشهادة الإعدادية

البحيرة - ناصر جودة

أكد محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتهاء الإدارات التعليمية والمدارس من كل الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى، والمقرر انطلاقها اعتبارا من بعد غد السبت.

وأشار وكيل تعليم البحيرة، إلى أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان يبلغ 90 ألفا و236 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات أمام 565 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التعليم، أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن والصحة والوحدات المحلية لتأمين الامتحانات وتكثيف أعمال النظافة ومنع الباعة الجائلين حول المدارس بالإضافة لتوفير حجرة اسعافات أولية بكل لجنة يتوافر بها طبيب أو ممرضة.

ولفت إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتعامل مع أى مشكلة تطرأ وحلها فورا.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، بتكثيف الزيارات الميدانية والجولات التفقدية لمتابعة سير الامتحانات والتأكد من مدى الالتزام بكل اللوائح والتعليمات المنظمة لها.