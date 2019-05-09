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استجابه لـ" اليوم السابع" محافظ الغربية يأمر بغلق بيارة صرف صحى مفتوحة بالمحلة

الخميس، 09 مايو 2019 10:19 م
استجابه لـ" اليوم السابع" محافظ الغربية يأمر بغلق بيارة صرف صحى مفتوحة بالمحلة غلق بيارة مفتوحة
الغربية - مصطفى عادل
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فى استجابة سريعه لما نشرته" اليوم السابع" بعنوان بيارة صرف صحى مفتوحة أمام مجزر المحلة الكبرى" أمر اللواء هشام السعيد ، محافظ الغربيه بسرعة غلق البياره حفاظا على أرواح المواطنين.
 
و كلف محافظ الغربية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع مجلس مدينه المحلة، لغلق البيارة،  وناشد محافظ الغربية المواطنين بابلاغ الشرطة حال مشاهدتهم أى محاولات لسرقة أغطية بيارات الصرف الصحي.
 
 
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