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ارتفاع طفيف لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنتصف تعاملات الخميس

الخميس، 09 مايو 2019 12:35 م
ارتفاع طفيف لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنتصف تعاملات الخميس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 13876 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 2086 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 17021 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 619 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1571 نقطة.
 
 

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