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اجتماعات مكثفة بين مسؤلى القابضة للقطن ومكتب وارنر الأمريكى لتحديث منظومة الغزل

الخميس، 09 مايو 2019 12:17 م
اجتماعات مكثفة بين مسؤلى القابضة للقطن ومكتب وارنر الأمريكى لتحديث منظومة الغزل مصانع غزل ونسيج- أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم
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عقدت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام 5 اجتماعات، مع مكتب وارنر الاستشاري الأمريكى الذى يتولى عملية تطوير شركات الغزل والنسيج للاتفاق على تفاصيل تحديث ماكينات المصانع وإعادة بناء مصانع جديدة .
 
وطالب الدكتور أحمد مصطفى، رئيس القابضة للقطن من مسؤلى المكتب بسرعة الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بمخططات المصانع الجديدة، وأنواع الماكينات الحديثة التى سيتم تزويد المصانع بها بهدف التحديث، وضمان الكفاءة والإنتاجية العالية.
 
وأكد مصطفى خلال الاجتماعات أهمية تنفيذ خطة التحديث كاملة فى غضون عامين ونصف، وفق توجيهات وزارة قطاع الأعمال العام، بحيث تسير جميع الخطوات التنفيذية بالتوازى، سواء أعمال البناء والتحديث والتدريب والتسويق والمبيعات.
 
وتستهدف القابضة التحول من خسارة نحو 2.5 مليار جنيه سنويا، إلى تحقيق 4 مليارات جنيه سنويا أرباحا لنحو 25 شركة غزل ونسيج، سيتم تجميعها فى 3 مجمعات صناعية كبيرة وبعض المجمعات الفرعية وتتكلف خطة التطوير نحو 25 مليار جنيه .
 
 

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