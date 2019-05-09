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خلال العام المالى المقبل 19/2020...

إنفوجراف..10مشروعات تستهدف الحكومة تنفيذها بـ"الزراعة".. 15منها بسيناء

الخميس، 09 مايو 2019 12:26 م
إنفوجراف..10مشروعات تستهدف الحكومة تنفيذها بـ"الزراعة".. 15منها بسيناء إنفوجراف
كتبت- هبة حسام
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كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الخميس، عن تفاصيل خطة الدولة للتنمية المستدامة فى مجال الزرعة، وما تستهدفه من مشروعات فى هذا المجال خلال العام المالى المقبل 19/ 2020، والتى يأتى على رأسها إنشاء من 13 إلى 15 تجمعا زراعيا بمحافظتى شمال وجنوب سيناء بتكلفة تصل إلى 335.8 مليون جنيه.
 
وطبقا للبيانات الرسمية المعلنة والصادرة عن وزارة التخطيط، تتمثل أبرز 10 مشروعات تستهدف الدولة تنفيذها فى مجال الزراعة والرى واستصلاح الأراضى خلال العام المالى الجديد، والذى يبدأ فى 1 يوليو المقبل "2019"، فى التالى:
 
 
1- إنشاء 13-15 تجمعا زراعيا بمحافظتى شمال وجنوب سيناء بتكلفة تصل لنحو 335.8 مليون جنيه.
 
2- تطوير محطات الخدمة الآلية بتكلفة 63 مليون جنيه.
 
3- تخصيص 40.2 مليون جنيه لترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية.
 
4- إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية بقيمة 35 مليون جنيه.
 
5- ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه.
 
6- تخصيص 33.7 مليون جنيه لتطوير منظومة الإرشاد الزراعى.
 
7- تخصيص 20 مليون جنيه لتنمية منطقة حلايب وشلاتين.
 
8- تخصيص 50 مليون جنيه لتحسين التربة بالأراضى القديم والجديدة.
 
9- تطوير وتحسين كفاءة الرى الحقلى بمخصصات تصل إلى 105 مليون جنيه.
 
10- توجيه جزء من جملة الاستثمارات المخصصة لوزارة الزراعة إلى الجهات البحثية التابعة.
 
يذكر أن إجمالى الاستثمارات المخصصة لوزارة الزراعة فى العام المالى المقبل، تبلغ 1.545 مليار جنيه، موزعة على عدد من المشروعات، أبرزها المشروعات السابق ذكرها، وذلك طبقا لما أعلنته وزارة التخطيط صباح اليوم الخميس، فى بيان لها.
 
 
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