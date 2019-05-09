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إلقاء القبض على نائب زعيم المعارضة فى فنزويلا

الخميس، 09 مايو 2019 06:56 ص
إلقاء القبض على نائب زعيم المعارضة فى فنزويلا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو
رويترز
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ألقى عملاء مخابرات فى فنزويلا القبض على نائب زعيم المعارضة خوان جوايدو فى الكونجرس أمس الأربعاء مما دفع الحكومة الأمريكية للتحذير من "عواقب" ما لم يفرج عنه.

واعتقلت وكالة المخابرات الفنزويلية إدجار زامبرانو نائب رئيس الجمعية الوطنية التى تسيطر عليها المعارضة ويرأسها جوايدو وذلك فى أول اعتقال لنائب منذ أن حاول جوايدو إشعال فتيل انتفاضة عسكرية الأسبوع الماضى لإسقاط حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وكانت الجمعية التأسيسية الموالية لمادورو قد اتفقت يوم الثلاثاء على تجريد زامبرانو وستة نواب آخرين من الحصانة البرلمانية حتى يتسنى محاكمتهم في المستقبل. ولا تعترف المعارضة بقرارات الجمعية.

واتهمت المحكمة العليا هؤلاء النواب بالتآمر والعصيان والخيانة ووجهت الاتهامات نفسها لثلاثة مشرعين من المعارضة أمس الأربعاء.

 

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