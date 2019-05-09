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إصلاح كسر ماسورة مياه بحلوان.. وحملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين

الخميس، 09 مايو 2019 11:48 ص
إصلاح كسر ماسورة مياه بحلوان.. وحملة لرفع إشغالات الباعة الجائلين كسر ماسورة مياه بحلوان
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء محمد عبد الحميد، رئيس حى حلوان، على إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع امتداد رايل، والتى حدث بها كسر اليوم، وجرى شفط المياه لرفع كفاءة كورنيش كفر العلو وشارع عمر بن عبد العزيز والشارع الغربى بحلوان. 
 
وفى سياق آخر شن حى حلوان، حملة مكبرة برئاسة اللواء محمد عبد الحميد، رئيس الحى، لرفع اشغالات الباعة الجائلين أمام سوق توشكى وامتداد شارع منصور، وشوارع زكى ولطيف وميدان المحطة والشوارع المحيطة بها. 
 
وقال اللواء محمد عبد الحميد، رئيس حى حلوان لـ" اليوم السابع"، إن الحى رفع مخلفات الردتش من شارع أطلس أمام المقابر وملف الزلزال وأرض المحافظة. 
 
وأضاف رئيس حى حلوان، أسفرت حملة أخرى بمشاركة المتابعة الميدانية ومشرفى المربعات والإشغالات ومعاونه قسم شرطة حلوان وشرطة المرافق بحلوان، عن رفع الباعة الجائلين بميدان محطة حلوان والشوارع المحيطة بها كما تم رفع إشغالات أمام المحلات بشارع منصور وشارع حيدر ومنطقة عزبة الوالده بحلوان. 
 
كسر ماسورة مياه بحلوان (1)
كسر ماسورة مياه بحلوان (1)

كسر ماسورة مياه بحلوان (2)
كسر ماسورة مياه بحلوان (2)

كسر ماسورة مياه بحلوان (3)
كسر ماسورة مياه بحلوان (3)
 
 
 
 
 

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